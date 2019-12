Godt nytår - det nye årti står for døren - må 2020 først blive rigt

Tirsdag 24. december 2019 kl. 00:42Inden længe skifter kalenderen til 2020. Et nyt årti står for døren, og det bliver næppe nogen kedelig forestilling. Det allerførste år byder på mange forandringer, både i Danmark og i verden omkring os. Udfordrende tider og mange muligheder, som imidlertid kræver "sin mand". Trækker man på samme hammel, er det ulige lettere at nå resultater, som alle får del i.Giv derfor naboen, kollegerne, vennerne og familien - en hånd. Rigtig godt nytår!