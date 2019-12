Glædelig jul - juleaften står for døren og tid til hjerternes fest

Tirsdag 24. december 2019 kl. 00:40Allerførst glædelig jul til 2½ millioner læsere af guldborgsundavis.dk i år. Vi har gjort os umage for at informere og oplyse, men har også løftet en pegefinger og rynket et bryn. Hvilket der både er grund til i Danmark og rundt i verden. Hvor mennesker mishandles, lider nød eller ligefrem mister livet. Der er meget at glæde sig over - men også meget, vi kan gøre bedre.Der er plads til alle - lad os give hinanden plads og lade julefreden sænke sig og håbet blomstre.