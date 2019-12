DK1EU2 VIRUS - Et anderledes essay om dødbringende bureaukrati i 25 afsnit

Mandag 23. december 2019 kl. 23:1525 afsnit udgør den 1. bog af et anderledes essay om dødbringende bureaukrati, som er udgivet digitalt på www.senior-avisen.dk og skrevet af samme redaktør, som står bag guldborgsundavis.dk - hvoraf læserne nu får adgang dertil. Bureaukratiet er svulmet mere end nogensinde de sidste 5 år. Der er ualmindeligt mange faremomenter i udviklingen. God videre læselyst!DK1EU2 VIRUS er et anderledes essay, der aldrig slutter. Alene ved det sidste adskiller det sig helt og aldeles, men også formen og publikationsmåden er helt anderledes. Det begyndte søndag 11. januar 2015 få dage efter årtiets største tragedie - på dagen hvor en march med million-deltagelse fandt sted i byernes by, den franske hovedstad Paris. Dels for at minde ofrene, dels for at fastslå at frihed og demokrati ikke kan knægtes. Selvom et par håndfulde mennesker som vogtere af ytringsfrihed og demokrati brutalt blev myrdet af et par svært bevæbnede religiøse ekstremister. Et redaktionsmøde på den satiriske ugeavis "Charlie Hebdo" blev afbrudt af maskingeværer. Fra det øjeblik og de næste par døgn var Paris i hele verdens fokus. Der foreløbigt blev afsluttet den søndag med marchen til minde om journalister, tegnere og andre, der betalte med livet i en international kulturkamp.DK1EU2 VIRUS er et essay, hvis form er inspireret af rejsekongen Simon Spies og hans "baglæns" filmprojekt, af entertaineren Eddie Skollers "En enkel sang om frihed" og entertaineren Bjarne Jes Hansens "Vi voksne kan også være bange". Udgangspunktet er i dag, og så skuer vi ellers bagud - og fremad.I og med at det aldrig slutter, begyndte publiceringen også 11. januar. Derefter tilføjes løbende nye afsnit, eftersom de bliver færdige. Publicering sker udelukkende digitalt under den specielle rubrik DK1EU2 VIRUS på senior-avisen.dk - hvilket både hvad angår metode og muligheder er unikt.herunder til det enkelte af de 25 afsnit.Carsten Wulff-Clausen (billedet) er født 15. marts 1950 i Vejle.Journalist fra Midtjyllands Avis/Danmarks Journalisthøjskole 31. juli 1971.Eksamen i statskundskab (cand.scient.pol.) fra Århus Universitet 31. januar 1979.Forfatter til "Lokalpressen og de kommunale beslutninger" 1979, "Lokaljournalistik i 1970erne og 1980erne" Pressens Årbog 1980, "Lokalpressens redaktionelle organisation" Pressens Årbog 1981, "Lokalpressen som avistype" Pressens Årbog 1982.Lektor og studieleder Handelshøjskole Syd (Syddansk Universitet) 1985.Avisudgiver og redaktør på Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster 1981-2010.Journalist i Europa-Parlamentet 1989.Ejer af og/eller direktør for virksomheder inden for jernindustri, boligtekstiler, optik og rejser 1990-1994.Grundlægger og redaktør af internet-aviserne guldborgsundavis.dk 2010 og senior-avisen.dk 2012.