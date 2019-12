Elektronik-giganter indtager det næste danske julemarked

Mandag 23. december 2019 kl. 20:59Betingelsen for at få kunder er, at en virksomhed er kendt. Det er elektronik-giganterne Huawei og OnePlus - og nu kommer en 3. kinesisk til. Det er Xiaomi, som længe har været på det svenske marked, men som vil være kendt og klar til at indtage det næste danske julemarked. For man nåede det ikke i år.Der er masser af tilbud på www.mistore.dk (Xiaomis website) - fra mobiltelefoner til el-løbehjul.