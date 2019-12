Direktøren for flykæmpe fyret - Boeing vil have folks tillid

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 23. december 2019 kl. 19:202 fatale flystyrt indenfor det sidste år med over 300 dødofre og dertil tekniske problemer har ført til fyring af direktøren for flykæmpen Boeing. Dennis A. Muilenburg (55 år) blev øverste chef for virksomheden i 2015. Bestyrelsen vil med beslutningen arbejde for at genopbygge folks tillid til den store flyproducent.Dennis Muilenburg erstattes indtil videre af virksomhedens bestyrelseformand.