2 unge anholdte ville ud i julens frihed - den ene igen anholdt

Mandag 23. december 2019 kl. 14:31Det lykkedes først på eftermiddagen 2 unge anholdte (indsatte i arresten) at flygte ud i julens frihed i sydjyske Sønderborg. Den ene er imidlertid igen anholdt, mens politiet leder efter den anden. De 2 (begge 18-årige) befandt sig på et værksted, da de fik den "fikse ide" at stikke af.Den efterfølgende igen anholdte unge mand var ikke nået langt ud i den sydjyske by, før han blev opdaget.