Juleferie annulleret - læger må redde mange vinforgiftede

Mandag 23. december 2019 kl. 08:53Af og til dukker en katastrofe med farlig vin op. Lige nu i ø-staten Filippinerne, hvor læger på juleferie er kaldt tilbage til deres sygehus for at redde mange vinforgiftede. Hundredvis har livfarlige reaktioner, de første op mod 10 meldes døde og ligeså mange i kritisk tilstand.Mindst 300 er indtil videre indlagt på sygehus i hovedstaden Manila, efter at de har drukket en traditionel julevin (med kokos).