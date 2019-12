Benspænd i den franske jul - togkaos følger af strejke

Søndag 22. december 2019 kl. 20:57Det kører ikke rigtig på skinner i Frankrig. Bogstaveligt talt. Der er benspænd i julen i det ellers amourøse land som følge af togkaos, der er resultat af strejke. Kun 25-50% af fjerntogene kører, og i Paris er hovedparten af metrolinjerne sat på standby. Lammelsen af togtrafikken har nu varet 2½ uger.Udsigten til at togene kommer til at køre igen er lange. For få dage siden brød forhandlingerne mellem fagforeningerne og den franske regering nemlig sammen.