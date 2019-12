Kvinde fundet livløs i havn - hendes tilstand kritisk

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 22. december 2019 kl. 17:38En 80-årig kvinde blev ved middagtid fundet livløs i havnen i Køge. Forbipasserende slog alarm, og den gamle dame blev reddet op fra det kolde havvand og bragt på sygehus. Hvorfra en aktuel melding lyder, at hendes tilstand er kritisk. Hvordan hun var endt i vandet er endnu uklart.Den 80-årige kvinde bor lokalt, hvorfor det næppe er usædvanligt for hende at bevæge sig omkring på havnen.