Igen en væltet grisetransport - spærrer landevej helt

Søndag 22. december 2019 kl. 11:56Landevejen mellem midtjyske Viborg og Holstebro er i dag stort set ufremkommelig. Idet en væltet grisetransport spærrer for al trafik. Ulykken er endnu så ny, at der ikke foreligger info om, hvorvidt grisene er undsluppet, men der meldes indtil videre ikke om kvæstede personer.Heller ikke årsagen til ulykken foreligger der oplysninger om. Men det vil tage meget lang tid at få ryddet op, og trafikken kan først ventes normal i løbet af aftenen.