Julegaven til det engelske folk - et markant farvel til EU-bureaukratiet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 21. december 2019 kl. 22:57Det engelske folk har fået en historisk julegave. Landets parlament har sagt markant farvel til EU-bureaukratiet, og afskeden får virkning fra udgangen af næste måned. Med 358 stemmer fik premierminister (PM) Boris Johnson i går opbakning til farvel-aktionen. Det var 124 stemmer flere end de 234 nej, som hovedsageligt var Labour og de skotske nationalister. Parlamentet bakkede desuden op om, at forhandlingerne med EU om handel m.m. skal være afsluttet næste år, og der ikke kan ske forlængelse af denne frist. Så det er bare op med ærmerne og igang, og PM har tilkendegivet, at det kan og skal gøres. Englænderne nedlægger samtidig med sit EU-farvel 31. januar også de enheder, som har beskæftiget sig med landets farvel (Brexit). Slut med bureaukratiet.Premierminister Boris Johnson fik endog tilslutning fra 6 medlemmer af Labour, ligesom 32 parlamentmedlemmer fra Labour undlod at stemme (dvs. altså ikke stemte imod PMs plan).