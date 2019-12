Husmandsted på Fyn nedbrændt - var rockeres hjemsted

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 21. december 2019 kl. 11:08Hele natten har brandfolk kæmpet mod et heftigt flammehav, som har lagt et husmandsted mellem Brenderup og Bogense på det nordvestlige Fyn tæt ved Lillebælt i aske. Ejendommen er nedbrændt. Årsagen til ildens opståen er indtil videre ukendt. Ejendommen fik i 2016 ny ejer og var angiveligt hjemsted for rockere.Den tysk baserede rockergruppe Gremium etablerede sig i 2017 ifølge aktuel info på stedet. Ejendommen blev i april 2016 købt af en erhvervmand fra Odense ved tvangauktion for 192.600 kr.