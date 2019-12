Kvinde amok på borgmesters kontor på rådhuset

Fredag 20. december 2019 kl. 20:39Man kender ikke kvindens motiv, lyder det fra politiet. Hun blev i eftermiddag anholdt i Odense, efter at hun gik amok og raserede borgmesterens kontor på rådhuset og derefter forsvandt. At den 40-årige kvinde helt åbenbart var utilfreds og sandsynligvis også frustreret, behøver man ikke være professor for at tænke.Dermed lidt hjælp til politiet, som derimod havde travlt med "at se alvorligt på hærværket, som var rettet mod en samfundvigtig institution". Uha, uha. Det er dem, der er alt for mange af, og som ofte opfatter sig selv som magthavere i stedet for som folkets tjenere. Det var jo helt sandsynligt derfor, kvinden var vred og reagerede.Iøvrigt var borgmesteren ikke på sit kontor, og ingen led fysisk overlast ved kvindens besøg.