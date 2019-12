"Ugler i mosen" bag murene - chef for Nordfalster-fængsel sendt hjem

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 20. december 2019 kl. 17:40Chefen for Storstrøm fængsel ved Nørre Alslev på Nordfalster er sendt på ekstraordinær juleferie. Han er nemlig fritaget for tjeneste, imens kriminalforsorgen og politiet fortsætter undersøgelser af mulige uregelmæssigheder omkring indkøb og personrelationer og en leverandør af sikringanlæg. Det følger af en endnu ikke afsluttet revision undersøgelse, der blev iværksat i foråret. "De foreløbige resultater har rejst tvivl om mulige uregelmæssigheder", har kriminalforsorgen netop oplyst, hvilket har ført til fængselchefens hjemsendelse. En prekær sag, som allerede har fundet ved til Folketingets retsudvalgs og rigsrevisionens borde. Kriminalforsorgen er åbenlyst klar over, at der skal strammes op i fængselvæsenet, idet man også tilkendegiver, at man arbejder på at professionalisere indkøborganisationen.Storstrøm fængsel åbnede i 2017 og har plads til 250 indsatte. Der er straks udnævnt en fungerende chef (Michael Kolbe) for fængslet.