Græsk turist forsvundet i Danmark - væk 1 måned

Fredag 20. december 2019 kl. 15:48En 19-årig græsk mand, der ankom som turist til Danmark i slutningen af sidste måned, er forsvundet. Han har nu været væk i 1 måned, og politiet er ved at være betænkelig. Planen var, at han skulle være rejst tilbage fra nordjyske Ålborg den 2. december, men han dukkede ikke op til flyafgangen.Også sporene efter den unge grækers mobiltelefon ophører, efter at han har været i nærliggende Nørresundby.