Mand på knallert kolliderede med varebil i naturområde

Fredag 20. december 2019 kl. 11:40En 20-årig mand befinder sig alvorligt kvæstet på universitetsygehuset i nordjyske Ålborg, efter at han i morgenstunden på knallert kolliderede med en varebil. Ulykken skete i et naturområde nogle få kilometer fra Fjerritslev ud til Skagerrak. Ved rattet i varebilen sad en 22-årig mand.De 2 unge mænd kolliderede i et vejkryds. Ifølge aktuel info fra sygehuset er den 20-årige mands tilstand alvorlig, men stabil.