Dansk mand og dansk bil impliceret i kokain-kup

Torsdag 19. december 2019 kl. 23:34Et øjensynligt mislykket kokain-kup er under optrevling i den finske hovedstad Helsinki. Hvor både en 21-årig dansk mand og en dansk bil er impliceret. Den unge danske mand er i dag blevet varetægtfængslet, men hvilken skæbne, der er overgået en række andre maskerede mænd i aktionen, er ukendt.Det hele foregik omkring lagerhallen til en fabrik i byen. Mændenes indtrængen gik imidlertid i vasken, fordi de blev forstyrret i deres forehavende. Politiet har efterfølgende beslaglagt kokain for mange millioner kr. fra lokaler på fabrikken.Politiets aktion i sagen fortsætter i det kommende døgn. Hvorefter også enkeltheder om, hvad det hele drejer sig om, må forventes at komme frem i lyset.