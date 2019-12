Mand fra forsvundet sejlbåd fundet druknet i Kattegat

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 19. december 2019 kl. 12:49En 58-årig mand, der det sidste døgn er blevet eftersøgt tillige med hans forsvundne sejlbåd, er fundet druknet ved Sejerø i Kattegat i farvandet mellem Sjællands Odde og Kalundborg. Manden slog alarm midt på natten til i går, da hans båd var ved at forlise øst for Samsø. Redningaktion blev omgående sat iværk.Det lykkedes imidlertid hverken at finde båden eller manden. I går eftermiddag blev eftersøgningen indstillet. Nu er manden så fundet, men hans båd endnu ikke.