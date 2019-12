Dansker på skiferie i Østrig dræbt i brutal kollision

Onsdag 18. december 2019 kl. 23:28En dansk mand i 20erne har mistet livet i en ulykke under skiferie i Bad Gastein i det sydlige Østrig. Den unge mand blev dræbt på stedet i en brutal kollision med et træ i et skisport område. Der foreligger ikke detaljer om tragedien, men han var øjensynligt alene i ulykke situationen.Redningfolk kunne intet stille op for at bringe den unge mand tilbage til livet.