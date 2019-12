Den Gamle By er på vej i økonomiske problemer med million-underskud

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 18. december 2019 kl. 14:09Trods et årligt besøgtal på over ½ million er museumbyen Den Gamle By i den jyske hovedstad Århus på vej i økonomiske problemer. Dette år kommer til at udvise et million-underskud, som skal lægges oveni en enkelt million kr.s underskud i fjor. Hvilket dels er usædvanligt og dels en stor udfordring. Man har været vant til positive resultater siden 1998. Så det er en "grim overraskelse". Udover færre besøgende i år, og dermed færre indtægter, er en anden vægtig del af problemet ny overenskomst med de ansatte. Den har betydet en ekstraudgift på et par millioner kr. Den Gamle By står altså over for nye tiders helt sædvanlige problemer. Med 200 ansatte og 350 frivillige knyttet til museumbyen er skuden ikke sådan lige at vende. Den Gamle By er en historisk oplevelse. Fra 1864 over industrialiseringen for 100 år siden til moderne tider fra midten af 1970erne præsenteres et tidbillede.Der sker bl.a. via ejendomme, møbler, lamper og anden indretning og påklædning og køretøjer (som billedet her). Mange kan nikke genkendende til meget af det, de ser. På www.dengamleby.dk er det muligt at få et godt indtryk af, hvad der venter ved et besøg.