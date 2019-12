McDonald's restauranter lukket - 2 ansatte døde af strøm

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 18. december 2019 kl. 11:482 unge ansattes død som følge af, at de fik strøm igennem sig under maskin rengøring, har fået McDonald's til midlertidigt at lukke alle sine restauranter i sydamerikanske Peru. Den tragiske arbejdulykke med de unge (18-19 årige) efterforskes nu, ligesom der er alvorlig demo ikke mindst i hovedstaden Lima mod restauration kæden.Sikkerheden på McDonald's restauranter tjekkes nu, og ingen kan endnu forudse, hvad den tragiske sag får af konsekvenser.