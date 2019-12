18 blev slugt af rasende vulkan og 27 alvorligt kvæstet

Onsdag 18. december 2019 kl. 06:05Der gik grueligt galt, da den new zealandske vulkan Whakaari for 1½ uge siden gik i udbrud. 47 mennesker befandt sig i området, og af dem blev de 18 slugt af den rasende vulkan, mens 27 blev alvorligt kvæstet og stadig behandles for deres forbrændinger. Kun 2 slap altså med livet og helbredet helt i behold.Blandt de 18 døde savnes stadig 2, som man antager er endt i havet og hvoraf ligene en dag måske dukker op.