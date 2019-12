B&O fortsætter styrtdykket - det ser meget sort ud

Tirsdag 17. december 2019 kl. 22:13Lyd- og billedklenodiet B&O - det tidligere danske flagskib - fortsætter styrtdykket. Både i omsætning og resultat. I en mørk aftenstund har virksomheden meddelt fondbørsen, at man nedjusterer forventningerne igen. Et fald i omsætning på 13-18% for regnskabåret, der begyndte 1. juni.Dertil regnes med underskud, og der arbejdes lige nu intensivt på en ny 3-års plan, som skal rette skuden op. Det ser imidlertid sort ud, men det er rigtigt at anlægge en offensiv og positiv strategi. Der er ingen alternativer.