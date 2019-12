Mand kørt ned af tog efter fald - overlever øjensynligt

Tirsdag 17. december 2019 kl. 21:06En ikke nærmere identificeret mand blev for en times tid siden kørt ned af et tog på Skibstrup station nogle få kilometer fra nordsjællandske Ålsgårde. Ulykken var resultatet af, at manden faldt. Ifølge aktuelle meldinger overlever han den dramatiske hændelse. Han er med helikopter bragt til Rigshospitalet i København.Selvom manden var ved bevidsthed, og redningfolk havde kontakt med ham, kan han godt være meget alvorligt kvæstet. Derfor afventer man en melding fra sygehuset.