Auktionhus kæmper med økonomien - er fyldt 20 år

Tirsdag 17. december 2019 kl. 18:31Det 20 år gamle autionhus Lauritz.com kæmper videre med sine økonomiske udfordringer. Man har ikke betalt en af kreditorerne i dag, og der forhandles om en ny finansiering af det gældtyngede firma. Resultatet som vanligt, når noget bliver for stort og svært at styre.Der kan ventes nye meldinger fra Lauritz.com Group A/S allerede i starten af det nye år. Man har bebudet at betale mankoen fra i dag i begyndelsen af januar.