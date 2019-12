Stenrig familie plyndret i deres eget hjem - måske af vagter

Tirsdag 17. december 2019 kl. 12:27Spekulationerne er mange omkring et smykkekup til hundredvis af millioner kr. i London. Politiet efterforsker, men har endnu ingen anholdte. Det antydes fra familien Ecclestone (kendt fra områderne såvel model som motorløb), at flere værdibokse må være plyndret af folk med kendskab til forholdene i hjemmet, måske vagter.Familien omfatter især modellen Tamara Ecclestone og hendes far Bernie Ecclestone, som var en energisk engelsk forretningmand og chef for Formula One Group. Han er nu 89 år.