Igen en anholdt stukket af fra politiet - han løb hurtigst

Mandag 16. december 2019 kl. 22:19En 25-årig mand er i dag den næste af efterhånden mange anholdte, der er stukket af fra politiet. Det skete efter et møde i retten, hvor hans varetægtfængsling blev forlænget til ind i januar. Da han skulle afleveres til arresten i vestjyske Holstebro, stak han af. Han løb ganske enkelt hurtigere end politibetjentene.I aften har den unge mand, der iøvrigt ikke betegnes som farlig, kommunikeret på et af de sociale medier. Ifølge hans meddelelse er han på vej til Sverige, alt imens politiet forsøger at finde ham.Sigtelserne mod den 25-årige mand koncentrerer sig væsentligst om vold.