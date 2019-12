Skuespiller død efter 20 år lang sygdom periode

Mandag 16. december 2019 kl. 18:59Den engelske skuespiller Nicky Henson er død 74 år efter at være plaget af sygdom i så lang en periode som 20 år. Han var kendt for ikke mindst TV-serier hos BBC, blandt disse "Halløj på badehotellet" (Fawlty Towers). Som følge af hans varierede talent spillede han mange forskellige roller.Nicholas Victor Leslie Henson (som han var navngivet) blev født i London lige omkring tidpunktet for verdens befrielse fra Hitlers tyranni i 1945. Han voksede op i et kunstnerisk miljø og var fast besluttet på at gøre skuespiller karriere.