Tivoli i København på udkig efter ny direktør - den gamle går

Mandag 16. december 2019 kl. 10:37Et af dansk kulturs klenodier er forlystelseparken Tivoli i København. Den skal nu have ny direktør, idet den gamle - Lars Liebst Poulsen (63 år) går af og giver plads til nye kreative kræfter. Om man kan finde en efterfølger af "samme skuffe" vil tiden vise. I 23 år har han været manden i spidsen for Tivoli.Hvortil han kom med baggrund i kunstens verden. Som lysdesigner og scenemester og et liv i ungdommens dage som arrangør af koncerter med kendte og provokerende navne som Gnags og Gasolin.