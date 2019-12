Tyskerne laver penge på alt - sælger bunkere fra krigen

Søndag 15. december 2019 kl. 23:48Penge lugter ikke, lyder et mundhæld. Men til gengæld vidner bunkere i bl.a. Tysklands næststørste by Hamburg om den uhyggelige 2. verdenkrig. Dem har den tyske stat over år solgt, og nu skal de sidste 5 afhændes. Tyskerne laver penge på alt - og skammer sig åbenbart ikke over krigens eftermæle.Det er ikke løgn, at de skæmmende (både åndeligt og fysisk) bunkere indbringer i gennemsnit omkring trekvart million euro hver. Køberne må da også være specielle!