Bedrøvelig udvikling! - kampklar politi spærrer af i København

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 15. december 2019 kl. 21:52Broer i det indre København er i aften afspærret af kampklar politi. Der åbenbart eftersøger en mand, som man forsøgte at anholde, men som havde held til at flygte. En bedrøvelig udvikling med alt det politi, der også er udstyret med automatvåben. Den danske, sindige kultur er presset.Langebro og Knippelsbro benyttes af politiet til at kontrollere alle biler, der passerer. Ubehageligt for de fleste.