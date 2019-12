Dansk (fransk) skuespiller død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 15. december 2019 kl. 21:02Den dansk fødte, men i voksenlivet franske skuespiller Anna Karina er død af kræft 79 år. Hun medvirkede i film allerede gennem 1960erne og slog sit navn fast i Frankrig. Særligt blev hun kendt og respekteret for sine roller i Jean-Luc Godard-film, instruktøren som tillige blev hendes mand.Anna Karina blev født i Solbjerg ved Århus. Rejste som teenager til Frankrig fast besluttet på at blive model og især skuespiller. Det lykkedes, og hun forblev under de franske himmelstrøg. Hvor hun døde på sygehus i Paris.