Direktør tog kunderne med i stripklub for ½ million kr.

Søndag 15. december 2019 kl. 17:50En storaktionær og direktør i en amerikansk virksomhed har brugt mindst ½ million kr. på at tage kunderne med i stripklub. Derfor er han nu tvunget væk fra chefposten, men forbliver dog i selskabets bestyrelse. Uden kompetence til at tage kunder med i stripklub. Den går bare ikke, har firmaets øvrige aktionærer meddelt.Firmaet, der beskæftiger sig med digitalisering, blev grundlagt for 5 år siden og har haft stor succes. I dag har den 100 ansatte, som er blevet indskærpet, at man ikke besøger stripklubber med kunderne.