Højst usædvanligt! - forældrene til 2 børn på gaden eftersøges

Søndag 15. december 2019 kl. 16:27En pige på 1 år og en dreng på 3 år blev for 1 døgn siden fundet på gaden i den jyske hovedstad Århus. Siden har politiet forsøgt at finde forældrene, men det er endnu ikke lykkedes. På grund af den hidtil forgæves eftersøgning har man derfor offentliggjort billeder af de 2 børn. I håb om at nogen kender dem.Det var en mand i byen, som havde holdt øje med de 2 børn, der slog alarm i aftes. Derefter blev de hentet af politiet og bragt i gode hænder. Børnene er udlændinge, hvilket forældrene jo så sandsynligvis også er.