Opbrud og oprør i kæder - butikker skifter ham

Lørdag 14. december 2019 kl. 20:09Der er turbolens på hele erhvervområdet og på arbejdmarkedet. Derfor er det ikke overraskende, at der også er opbrud og oprør i kædesamarbejde. Som for tiden indenfor bøgernes område. I år har 8 butikker forladt Bog & Ide kæden. De har i stedet tilsluttet sig kæden Kon-Tur, der udover bøger og papir også sælger legetøj.Fra 2020 følger yderligere 19 Bog & Ide butikker de 8 og bliver også deltagere i Kon-Tur. Når de mange har valgt at skifte ham, er det hovedsageligt, fordi friheden til selv at disponere er større i den nye kæde.Bog- og legetøjkæden bygger på virksomhed, der blev startet i 2007. Den kan studeres på www.kon-tur.dk