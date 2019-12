Politibil under udrykning kollideret med taxa

Lørdag 14. december 2019 kl. 11:32Så skete det igen, at en politibil under udrykning kolliderede i et københavnsk lyskryds. Det skete i formiddag, da politifolk var på vej til Nørrebro station. Politibilen og en taxa kolliderede, og politibilen kunne ikke fortsætte kørslen. Ingen personer led fysisk overlast ved ulykken.Alarmen fra togstationen var ikke dramatisk. Det viste sig at være en hjemløs, som havde fundet varme og ly på stationen. Deri var intet galt, og desværre heller ikke noget unormalt. Danmark anno 2019!