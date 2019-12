Skuespiller pludselig syg - død

Fredag 13. december 2019 kl. 22:51Den amerikanske skuespiller Danny Aiello er død 86 år. Han blev pludselig syg og døde umiddelbart efter. Et rigt liv er slut, men sporene har han sat ikke mindst i en række karakter-roller. Han blev bl.a. kendt fra sin medvirken i "Godfather" filmserien. Han var aktiv lige til han så at sige segnede.Daniel Louis Aiello (som han var navngivet) blev født på Manhattan i New York. Han var altså fra begyndelsen, hvor "det sker".