Bilist kolliderede med hus og flygtede fra flere kvæstede

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 13. december 2019 kl. 22:35En usædvanlig ulykke har i aften udspillet sig i en landsby 10 km fra østjyske Kolding. Idet en bil med en ikke nærmere identificeret mand ved rattet kørte direkte ind i et hus, som nu er i fare for at styrte sammen. Efter kollisionen flygtede bilisten og lod de kvæstede, 2 børn og en kvinde tilbage i menageriet.Specielt børnene er nu indlagt på sygehus. Kvinden blev lettere kvæstet. Politiet har efterfølgende fundet manden, som man nu skal have en snak med.