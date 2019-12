Det engelske folk sagde tydeligere ja til landets leder - og farvel til EU

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 12. december 2019 kl. 23:52Ingen kan mere være i tvivl. Det engelske folk stemte for 3½ år siden med millionflertal ja til at landet skulle træde ud af EU. I dag har folket endnu tydeligere sagt det samme ved at give deres leder, premierminister (PM) Boris Johnson (billedet) enorm tilslutning. Vælgerne har givet ham og hans konservative parti et gevaldigt stort flertal i parlamentet. Ifølge de første prognoser hele 368 mandater. Hvilket er 86 mandater flere end alle øvrige partier tilsammen. Labour har fået et katastrofevalg, forventligt kun 191 mandater. Partiets ringeste valgresultat i nyere tid. Boris Johnsons jordskredsejr vil føre til omgående aktion i forhold til landets EU-farvel, som dermed bliver en realitet ved udgangen af januar. Farvel til EU (Brexit) har været Boris Johnsons politiske mission i mange år. Først vandt han folkets tillid ved afstemningen 23. juni 2016 - og nu har han fået endnu større opbakning.Boris Johnson taler folkets sprog. Repræsenterer det. Englænderne vil være frie - og bestemme selv. Farvel til det europæiske bureaukrati. Som Danmark stadig sidder fast i. Vi fulgte englænderne ind - hvorfor ikke ud?