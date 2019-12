Igen en bank med fingrene i kunde-lommer og fyringer

Torsdag 12. december 2019 kl. 21:16Den færørsk baserede BankNordik med 12 filialer i Danmark er den næste i rækken med fingrene i kundernes lommer og fyring af ansatte. Kunderne skal nu til at betale for at have penge i banken (pensionsmidler og dem med over ½ million kr. på kontoen). 10 ansatte fyres og 15 ubesatte stillinger nedlægges.Hensigten er, at banken skal kunne forbedre sin drift og overleve.