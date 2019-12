Gasledning gravet over og 5 land-familier evakueret

Torsdag 12. december 2019 kl. 15:105 familier i et landområde 10 km fra nordøstjyske Hobro har i eftermiddag fået en usædvanlig oplevelse. De er evakueret fra deres hjem, imens skaderne udbedres og området sikres, fordi en gasledning er blevet gravet over. Derefter begyndte gas at strømme ud, og det førte til den hurtige reaktion.Gas-folk er allerede i færd med at reparere bruddet, så de 5 familier kan komme hjem igen.