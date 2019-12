Ballade over maleri af nøgen helt med høje hæle og lyserød hat

Onsdag 11. december 2019 kl. 20:05Der er voldsom ballade i Mexico City over et maleri af den revolutionære helt Emiliano Zapata på hesteryg iført højhælede sko og lyserød hat. Det er udstillet i Palace of Fine Arts, som er blevet stormet af protesterende. Brænd det, lyder parolen - og også Zapatas familie protesterer.Emiliano Zapata var leder af den mexicanske revolution, indtil han i 1919 blev snigmyrdet i en alder af 39 år.Maleriet står den mexicanske kunstner Fabián Cháirez (fylder 32 år på fredag) bag. Både ham og det opsigtvækkende maleri kommer vi til at høre mere til...