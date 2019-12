Ung mand fundet død på gaden i københavnsk erhvervområde

Onsdag 11. december 2019 kl. 08:03En 24-årig mand blev i nat fundet død på gaden ved en tankstation i et erhvervområde i københavnske Gladsaxe. Han blev fundet af 2 andre mænd. I dag vil liget blive nærmere undersøgt, men politiet har dog intet grundlag for at tro, at dødfaldet er forbundet med noget kriminelt.Såvel den dødfundne som de 2 mænd, der slog alarm, er af rumænsk afstamning.