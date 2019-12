Kirker er i tyvenes kikkert

Tirsdag 10. december 2019 kl. 23:10Tyveri fra en kirke er måske ikke ligefrem det, hr. og fru Danmark forestiller sig. Ikke desto mindre er det hverdag. Kirkerne er i tyvenes kikkert. Gennemsnitligt er der således indbrud eller anden form for tyveri i hver en kirke i løbet af et år. Det svarer rundt regnet til ét tilfælde om dagen. Og det bliver til værdier for mange millioner kr., som forsvinder.Ifølge aktuelle tal løber tyvenes aktiviteter op i tab for kirkerne på tilsammen omkring 10 millioner kr. årligt.