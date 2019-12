Kæmpe brand i 4.000 kvm industribygning - diesel

Tirsdag 10. december 2019 kl. 20:51Brandvæsenet har endnu intet overblik omkring en kæmpe brand i en 4.000 kvm stor industribygning mellem midtjyske Ikast og Herning. Hele taget er overtændt, og der er risiko for, at tanke med 8.000 liter diesel giver næring til ilden. Tankene er placeret på netop taget.Det er ½ time siden alarmen indløb, hvorfor politiet stadig har travlt med at sikre, at ingen personer lider skade. Heller ikke nysgerrige, som frarådes at nærme sig flammehavet.