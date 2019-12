Premierminister og konservative står til kæmpe sejr og engelsk EU-farvel

Tirsdag 10. december 2019 kl. 18:01De engelske vælgere vil give premierminister (PM) Boris Johnson (billedet) og hans konservative parti en kæmpe sejr ved parlamentvalget om mindre end 2 døgn. Dermed er også det engelske EU-farvel omsider en realitet, idet PM kan gennemføre sine planer med et solidt flertal. De konservative står lige nu til 359 mandater ud af de 632, mens Labour får en lussing med kun 211 mandater. Vælgermålingen er foretaget af analysefirmaet YouGov og er helt aktuel. At Boris Johnson står stærkt kommer også til udtryk i en måling af politikernes popularitet. Han er den suverænt mest populære konservative politiker, mens Labour-lederen Jeremy Corbyn med en langt lavere tilslutning dog er den mest populære arbejderparti-politiker.Premierminister Boris Johnson har vundet vælgernes tilslutning med sit klare standpunkt om England ud af EU nu! Et stort flertal af de enkelte vælgerne har forlængst valgt bureaukratiet i EU fra. Nu vil man have friheden og dispositionretten fuldt og helt tilbage på engelske hænder.