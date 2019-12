Militærfly med 38 ombord er forsvundet - styrtet ned

Tirsdag 10. december 2019 kl. 07:20Et chilensk militærfly med 38 ombord er i nat forsvundet og formodes styrtet ned. Lidt over 1 time efter takeoff fra Punta Arenas i den sydlige del af landet mistede man kontakten med transportflyet med de mange ombord, og det er endnu ikke lykkedes at lokalisere det.Det er et Hercules C-130 fly, som var på vej til Antarktis. Det er nu midt på natten i Chile, som er 4 timer efter dansk tid. Flyet lettede for 10 timer siden.