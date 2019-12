Danske landbrugvarer igen det store eventyr - men på eksportens område

Mandag 9. december 2019 kl. 22:19Danmark var et landbrug- og industriland. Så tog industrien over. Nu er det igen landbruget, der er det store eventyr, men på eksportens område. Forhåbentlig varer det ved, så produkterne både hvad angår kød og mælk kan fortsætte dens salgmæssige himmelflugt. Der skal ikke meget til at skabe turbolens omkring den fantastiske udvikling i år. Lige nu er der dog optimisme. Landbrugeksporten nærmest flyver ind i 2020. Især det enorme kinesiske marked har skabt dansk rekord. På kødets område med en fordobling af eksporten i år, mens også mælkeprodukterne afsættes til kineserne med eksplosiv vækst. Det folkerige asiatiske land (med 1,3 milliarder indbyggere) er i færd med at rykke op i toppen blandt danske fødevarers eksportmarkeder.Danske landbrugprodukters eksportværdi når 168 milliarder kr. i år, og den voldsomme vækst kan kineserne altså takkes for. I 2009 udgjorde landbrugeksporten 118 milliarder kr.