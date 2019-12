Når lokalsamfund og butikker dør - købmand lukker 4

Mandag 9. december 2019 kl. 19:20Der er intet overraskende i, at lokalsamfund og butikker dør. Sådan har det været i mange år. Men når det rammer, vækker det altid reaktion. Som nu i det vestjyske, hvor én købmand holder ophørudsalg og lukker hele 4 butikker. Skæbnen er centreret omkring Holstebro, hvor det går udover et Spar supermarked.Dertil kommer købmandbutikker i de nærliggende landsbyer Nørre Felding og Hjerm, samt en sommerbutik i Vejlby Klit.Hvis ikke det giver penge at drive butikkerne, er beslutningen simpel. Enten for ejeren eller kreditorerne.