Lastbil med sukker væltet på Møn - blokerer trafikken

Mandag 9. december 2019 kl. 05:50En lastbil lastet med sukker er væltet ved Stege på Møn og blokerer totalt trafikken på stedet. Det vil tage lang tid at få ryddet op, idet den store trailer ligger tværs over vejen, mens selve forvognen (førerhuset) er endt i grøften. Lastbilens chauffør er fysisk uskadt, men stærkt chokeret.Årsagen til ulykken, som skete ved 1.30 tiden, var chaufførens forsøg på at undvige et dyr, der løb over vejen. Hvorved traileren med det tunge læs kom på slingrekurs og altså væltede.